Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4)

28.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:13

GERİ GÖNDERME MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayın ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, merkezdeki çalışmaları inceleyen Soylu, yetkililerden de bilgi aldı. Soylu, daha sonra İzmir'den ayrıldı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

Kaynak: DHA