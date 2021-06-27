Bakan Soylu'nun Van temasları
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Bakan Soylu'nun Van temasları

Bakan Soylu'nun Van temasları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van temasları kapsamında jandarma ve polis havacılık şube müdürlüklerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van temasları kapsamında jandarma ve polis havacılık şube müdürlüklerini ziyaret etti.

Bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Soylu, Van'dan ayrılmadan önce beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ile birlikte Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ile Van Jandarma Filo Komutanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları yerinden izleyen Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, temasların ardından akşam saatlerinde Van'dan ayrıldı. - VAN

Bakan Soylu'nun Van temasları
Bakan Soylu'nun Van temasları
Bakan Soylu'nun Van temasları
Bakan Soylu'nun Van temasları
Bakan Soylu'nun Van temasları
Bakan Soylu'nun Van temasları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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