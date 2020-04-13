Bakan Soylu'nun göreve devam etmesi şehit ve gazi yakınlarını sevindirdi 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Genel Başkanı Mefahir Olcay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesinin başta şehit aileleri, gazileri, vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven herkesi...

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Genel Başkanı Mefahir Olcay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesinin başta şehit aileleri, gazileri, vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven herkesi sevindirdiğini söyledi.

Dün akşam geç saatlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberinin duyulmasının ardından milyonlarca vatandaşın sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini ifade ederek Bakan Boylu'ya destek verdiğini belirten Başkan Mefahir Olcay, Bakan Soylu'nun göreve geldiği günden itibaren birçok başarılı adım attığını söyledi. Olcay, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya kök söktürdü. Teröristlere yönelik operasyon düzenleyen kahramanlarımızın her zaman yanında oldu. Kimi zaman Hakkari'de kimi zaman Van'da, kimi zaman Diyarbakır'da, ülkemizin birçok yerinde kahramanlarımıza moral vererek operasyonları yakından takip etti. Bakanımız Süleyman Soylu, 15 Temmuzdaki kanlı darbe girişiminde de sokağa inen tek Bakandı ve Fetullahçı teröristlere karşı dimdik duran Bakanımız, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda da büyük başarılar elde etti. Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifa kararı alması, Fetullahçı alçaklarda da PKK'lı teröristlerde de sevince neden oldu. Yıllardır terörden çok canımız yandı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, göreve geldiği günden bu yana teröre ve terör odaklarına büyük darbe vurmuştur. İstifasının kabul olmaması bizleri çok sevindirdi. İki günlük sokağa çıkma yasağı tartışmaları nedeniyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanımız tarafında kabul edilmemesi ve bakanımızın görevde kalmasına devam kararının alınması şehit ve gazi aileleri olarak teröre vurulan darbelerin devam etmesi ve Bakanımızın görevde kalması bizi sevindirip mutlu etmiştir. Bu istifa kararını kabul etmeyen Cumhurbaşkanımıza şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA