Bakan Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi

BAFRA, SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 85 yaşında vefat eden dayısı Ali İhsan Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Reis'in cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Bakan Soylu, evin önünde başsağlığı dileklerini kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Darboğaz Mahallesi Camisi'ne getirilen Reis'in cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, dayısının tabutunu bir süre taşıdı.

Törene, İçişleri bakan yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.