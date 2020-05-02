Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı
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Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı
02.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Karadeniz Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Karadeniz Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemiyle düzenlenen üçüncü bölge güvenlik toplantısından fotoğraflara yer verildi.

Toplantıda Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz eşlik etti.

Video konferans yöntemiyle Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük ve Düzce'ye bağlanan Soylu, bu illerin valisi, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve il göç müdürleriyle görüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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