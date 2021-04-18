Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
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Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kısıtlamayı suiistimal eden ikamet sahibi yabancılara yönelik 'ikametini iptal ederim' açıklamasının ardından Antalya'da polis bugün dünyaca ünlü sahilde denetim yaptı.

Bakan Soylu kısıtlamada 'pasaport' kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kısıtlamayı suiistimal eden ikamet sahibi yabancılara yönelik 'ikametini iptal ederim' açıklamasının ardından Antalya'da polis bugün dünyaca ünlü sahilde denetim yaptı. Polis, sahilde güneşlenip denize giren turistlerin tek tek pasaport ve ikametgahını sorguladı.

Antalya'da termometreler nisan ayının ortasında 32 dereceyi gösterdi. Bunun üzerine kısıtlamadan muaf tutulan turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı turistler bol bol güneşlenip denize girerken, bazıları da sahil bandında spor yapmayı tercih etti. Hava sıcaklığının artışından dolayı sahildeki turist artışı göze çarptı. Sahilin otellere yakın bölgelerinde turist yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma kısıtlamasını pasaportunu göstererek suistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik 'ikametini iptal ederim' açıklamasının ardından ise öğleden sonra 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde polis sıkı denetim gerçekleştirdi. Sahile inen ekipler, güneşlenip denize giren turistlerin pasaportlarını ve yerleşik olup olmadıklarını denetledi. Pasaportunu otelinde unutan turistler otellerine gönderilirken, ülkeye yeni giriş yapmış ve vizesi bulunan turistler sorgulamanın ardından tatillerine devam etti. Polis, yoğunluk oluşan bölgelerde denize girmeyen turistlere de maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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