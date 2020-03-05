: Bakan Soylu'nun açıkladığı ortak operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

05.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir televizyon kanalında açıkladığı Türk ve Hollanda polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda ele geçirilen 2 ton 384 kilo uyuşturucu madde ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini açıklamıştı. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2019 yılında başlatılan soruşturmada takip edilen suç organizasyonunun uluslararası boyutta faaliyet gösterdiği tespit edildi. Uluslararası uyuşturucu çetelerini yakın takibe alan Türk polisi, soruşturmayı derinleştirerek geçen yılın Mart ayında İstanbul Esenyurt'ta örgüt üyelerinin İran'dan İstanbul'a sevk ettiği 55 kilogram eroin maddesini ele geçirdi. Bu operasyonda 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Yapılan araştırmalarda takip edilen organizasyon üyeleri Türkiye üzerinde yapılan sevkiyatlarda polisin yoğun tedbirlerinin olduğunu fark ederek uyuşturucu rotasının güzergahını değiştirdiği ve sevkiyat rotasını Türk Cumhuriyetleri üzerinden yapmaya karara verdiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamasında uyuşturucu çetelerinin, organizasyonun İran'dan temin edeceği uyuşturucu maddeleri Kırgızistan ülkesinde depolayarak Kazakistan-Rusya-Polonya-Almanya güzergahını takiben Hollanda ülkesine nakledeceği bilgileri tespit edildi.

Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde bahse konu ülkelerle koordineli şekilde soruşturma yürütülürken, 31 Mayıs 2019'da Hollanda'da 171 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında aynı tarihte eş zamanlı olarak Almanya'da peş peşe baskınlar düzenlendi. Baskınlarda, tek seferde yakalanan en büyük miktar olan 640 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın Almanya ayağında daha sonra yapılan operasyonda 63 kilogram eroin maddesi daha ele geçirildiği aktarıldı.

Hakkında soruşturma yürütülen uluslararası alanda faaliyet yürüten suç örgütü hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tespitlerin Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde oluşturulan irtibatlarla bildirilmesi üzerine, 2 Ekim 2019 tarihinde Kazakistan'da yapılan operasyonda 1 ton 105 kilogram eroin maddesi ile birlikte 1 uyuşturucu taciri gözaltına alınırken, zanlı Kazak adli makamlarca tutuklandı. Son olarak yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan örgütün tüm üyeleri ve yöneticilerinin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz Pazartesi günü yeni bir operasyon daha düzenlendi. Hollanda ve Polonya ile eş zamanlı olarak Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda; Polonya'da 350 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hollanda'da yapılan operasyonda ise 4 şüpheli şahıs yakalanırken, aynı kapsamda 'cinayet' suçundan aranan bir şüpheli şahıs tutuklandı. İstanbul merkezli Mardin ve Mersin'de dahil olmak üzere yapılan operasyonda ise 7 şüpheli yakalanırken, bunların 3'ü tutuklandı.

Operasyon genelinde Türkiye, Kazakistan, Hollanda, Almanya ve Polonya'da toplamda 2 ton 384 kilogram uyuşturucu eroin maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Bu operasyonlar kapsamında toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 16 şüphelinin ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu