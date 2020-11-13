Bakan Soylu?nun acı günü
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Bakan Soylu?nun acı günü

13.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:03
Bakan Soylu?nun acı günü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden halası Rukiye Dönmez'in (89) Trabzon'un Of ilçesinde kılınan cenaze namazına katıldı, taziyeleri kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden halası Rukiye Dönmez'in (89) Trabzon'un Of ilçesinde kılınan cenaze namazına katıldı, taziyeleri kabul etti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez, dün akşam saatlerinde koronik hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetti. Dönmez için Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Soylu ile yakınları, törende taziyeleri kabul etti. Yaşamını yitiren Rukiye Dönmez'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kirazlık Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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