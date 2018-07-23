Bakan Soylu Nikah Şahidi Oldu: En Az 3 Çocuk

– İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlunun düğünün de nikah şahitliğini yaptı. Soylu, gelin ve damada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk nasihatini hatırlattı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlu Furkan Ustaoğlu ile Amasyalı iş adamı Sezai Armağan'ın kızı Tuğba Armağan, Düzce'de düzenlenen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak nikah şahidi oldu. Nikaha Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan yardımcıları, bir çok il valisi, müsteşarlar, genel müdürler ve davetliler katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikaha şahit olduğunu davetliler önünde tekrarlayan Bakan Soylu, "Ustaoğlu ve Armağan ailelerinin bu güzel akşamlarında birlikteyiz. Sevgili Tuğba, sevgili Furkan birbirinize çok yakışmışsınız. Allah nazarlardan saklasın. Mutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken hazreti peygamberin yolu olarak tarif etmiş. Bizler şahitler olarak sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz. Örnek bir Türk ailesi olun, örnek bir Müslüman aile olun. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğüdünü unutmayın. Anneler, babalar, anneanneler, dedeler sizden kucaklarına torun getirmenizi istiyor. Allah size kötü gün göstermesin. Son olarak Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk nasihatini hatırlatıyorum" diyerek evlilik cüzdanını gelin Tuğba Ustaoğlu'na teslim etti.

- Zce