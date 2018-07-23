Bakan Soylu Nikah Şahidi Oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlunun düğünün de nikah şahitliği yaptı. Bakan Süleyman Soylu, genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk nasihatini hatırlattı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlu Furkan Ustaoğlu ile Amasyalı iş adamı Sezai Armağan'ın kızı Tuğba Armağan, Düzce'de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikah töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da genç çiftin nikah şahidi oldu. Genç çiftin evlilik cüzdanını vermeden çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Bakan Soylu, "Ustaoğlu ve Armağan ailelerinin bu güzel akşamlarında her birlikteyiz. Sevgili Tuğba, sevgili Furkan birbirinize çok yakışmışsınız. Alla nazarlardan saklasın. Mutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken hazreti peygamberin yolu olarak tarif etmiş. Bizler şahitler olarak sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz. Örnek bir Türk ailesi olun, örnek bir Müslüman aile olun. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin. Anneler, babalar, anneanneler, dedeler sizden kucaklarına torun getirmenizi istiyor. Allah size kötü gün göstermesin. Son olarak Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk nasihatini hatırlatıyorum" diyerek evlilik cüzdanını gelin Tuğba Ustaoğlu'na teslim etti. Bakan Soylu, törene katılanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

(İHA)