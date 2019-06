Bakan Soylu'ndan tepki açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan kendisine 'Akıllı ol' diye seslendiğini ifade ederek, "Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi. Şırnak'ın Kato Dağı'nda askerlerle bayramlaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan özel uçakla partisi tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak üzere Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı VIP Salonu'ndan çıkışında Bakan Soylu'ya Havalimanı VİP bölümünden çıkarken, İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen CHP'li bir partili olduğu iddia edilen bir kişi, "Akıllı ol Soylu" şeklinde bir çakışta bulundu. Bunun üzerine Bakan Soylu, vatandaşın olduğu bölüme dönerek "Artislik yapma" diye çıkıştı. Bunun üzerine vatandaş ise "Artistlik yapmıyorum" dedi. Bu kişiye alanda bulunan hem AK Partililer hem de CHP'liler tepki gösterdi. Bakan Soylu daha sonra beraberindekiler ile havalimanından ayrıldı. Partisi tarafından Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'a Kato Dağı'ndan geldiğini hatırlatarak "Bu benim Kato Dağı'na dördüncü gidişim. Bir mesaj vermek istiyoruz. Artık burası sizin lojistiğinizin sağlandığı, teröristlerin eğitim yuvası olduğu artık burası sizin bütün Türkiye'ye birlik ve beraberliğinin ortadan kalması için zehir salgıladığınız yer değil artık burası ay yıldızlı bayrağın hüküm sürdüğü bir yerdir. Oradan verdiğimiz mesaj açık ve nettir. 'Bu terör bitecek' dedik. Ülke huzur içerisinde olacak. Buradan bir şey söylüyorum. Kato dağından Kandil Dağına az bir mesafe kaldı az mesafe kaldı. Bugün ülkemizin her tarafında huzur var" diye konuştu.

"BEN BURAYA SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KUCAĞINDAN GELMEDİM" Trabzon'a gelirken havalimanında üzücü bir olayla karşılaştığını da anlatan Bakan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan kendisine 'Akıllı ol' diye seslendiğini ifade ederek buna çok üzüldüğünü söyledi. Bakan Soylu,"Ben akıllı oluyorum. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim ben buraya Kato Dağı'ndan geldim. Allah şahittir, size hiçbir yanlışımız olmadı. Hiçbir ülkenin aleyhine olabilecek hiç bir noktayı kim ne kadar kuvvetli olursa olsun dünyanın hiç bir yerinde sayın cumhurbaşkanımızın ve milletimizin koyduğu iradeden bir tek geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum. Hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla beraber oradan bize sanki nazire edercesine oradan bizi gönderenleri buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum. Öyle değildir bu işler. Ben Trabzon istismarcılığı hiç yapmadım, hiçbir zaman cıvıklık yapmadım. Hiçbir zaman birine Trabzon üzerinden bir istismar ortaya koymadım. Arkadaşlarımız da koymadı. Şunu ifade etmek istiyorum her türlü yaygarayı koparmaya çalışanlara lütfen dikkat ediniz. Bugün karşılaştığım bu manzarayı ben cevap vermekten yoksun adam değilim. Ama o provokasyona gelmem. O provokasyona gelip de birileri düşündüler ki Süleyman Soylu'nun biraz zembeleği kısa olur, ona laf söyleriz, oradan başka bir şey çıkartırız. Bunu kınıyorum, bunu yanlış buluyorum, bu nu da ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" şeklinde konuştu.

"ŞEHRİMİN İSTİSMARCILIĞINI YAPANLARIN ARKASINA BİR BAKIN" Bakan Soylu, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinerek "İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara ne olur fırsat vermeyin. Yüz de vermeyin, fırsatta vermeyin. Şehrimin istismarcılığını yapanların arkasına bir bakın. Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, bizim arkamızda millet var, koskoca medeniyet var. Onun arkasında değerlerime, inancıma, ezanıma, namazına hakaret eden Canan var, Sezai var, Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. Bir şeylerden korkuyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin ideolojik kavgasının başlangıcı yapmalarından ürküyor ve endişe ediyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin tam 4 yıl boyunca rahat bir nefes alabileceği bir zaman dilimi iken, bir siyasi çatışma ortamına getirmelerinden ürküyor ve korkuyorum. Bugün havalimanında ben yaşadım. Geçen gün Binali ağabeyimiz gittiği bir gösteride karşı karşıya kaldığı hakaretlerle yaşadı. Yıllardır bu senaryoları izliyoruz. Bu senaryolarda şu var. Ülkemizin yarınına ait ilerlemesini durdurmak için ülke değerlerini istismar etmeye çalışan bizi birbirine düşürmeye çalışan anlayış var. Buna gelmememiz lazım. Bana 'Sen git İstanbul'da çalışma, Ankara'da otur' diyorlar. Ey CHP, ey Ekrem İmamoğlu sana söylüyorum. Ben Kato'ya, Cudi'ye, Gabar'a giderken terör örgütleri tek tek bizi hedef gösterirken o mücadeleleri yaparken o zaman benim nereye gittiğime karışmadın da bugün Trabzon'a da gelirim, İstanbul'a giderim, ülkemin her tarafına da giderim. Hiç merak etmeyin. 23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katıldığı etkinlikte Bakan Soylu konuşmasının ardından vatandaşlarla bayramlaşırken, zaman zaman izdiham yaşandı.

(Bekir Koca/İHA)

Kaynak: İHA