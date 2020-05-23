Bakan Soylu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu
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Bakan Soylu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca dijital ortamda vatandaşlarla buluşan Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Bakan Soylu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu
23.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca dijital ortamda vatandaşlarla buluşan Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu oldu. Moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren programda Bakan Soylu gündeme dair açıklamalarının yanı sıra anılarını da anlattı. Sohbet esnasında özellikle şehit ailelerinin hatıralarını paylaşırken zaman zaman duygulanan Soylu, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin kendisine iyi geldiğini belirterek "Çok kıymetli oldu, dinlendim" dedi.

Bu Ramazan Ayı'nın geçtiğimiz Ramazan aylarına göre daha mahzun geçtiğini belirten Soylu, hem pandemi süreci hem de ibadetler açısından bu çok şanslı olunmadığını kaydetti. Soylu, "Daha evvelki Ramazanlarda daha yoğundu. Bu Ramazan kendimiz adına, yaşadıklarımız adına, ibadet adına çok şanslı diyemeyeceğim. Beni bağışlasınlar ama benim için Ramazan İstanbul'dur.Süleymaniyesiz geçen bir Ramazan, Sultan Ahmetsiz geçen bir Ramazan, Fatih'in koşuşturmacası içinde geçen onsuz bir Ramazan, Eyüp Sultan'ın mahzunluğu içinde geçen bir Ramazan, daha sayabileceğim beklide onlarca, yüzlerce özelliği yaşayamadık. Birazda pandemiyle ilgili alınan kararlar, tedbirler, takibi, bunlarla ilgili eksiklik olmaması için ortaya koyduğumuz tititzlik. Çok isterdim bu ramazan ayı'nda Kuran'ı Kerim'in sayfaları arasında kaybolup gitmeyi çok isterdim. Ramazan'ın sonunda belki bir iç acısı olarak söylüyorum. Büyük bir sınavdayız. Bu sınavı hep birlikte yaşıyoruz..Orucumuzu tuttuk, ibadetimizi yaptık ama Ramazan'ın bizi dinlendirme haline sevdalanamadık" dedi.

"Babamın kanını yerde bırakma Süleyman Amca"

Programda özellikle şehit aileleriyle yaşadığı anıları da paylaşan Soylu, "Benim arka odamda dolap gibi, vitrin gibi bir şey var. Şehit ailelerinden gelen mektuplar, her gittiğimiz cenazeden fotoğraflar var. Beni en çok etkileyen, 7-8 yaşlarında bir çocuğun kendi el yazısıyla yazdığı mektuptu. 'babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakma Süleyman Amca' dedi. Günün yirmi dört saati etkileniyoruz. Biz bunu hissetmek zorundayız" dedi.

"Tayyip Erdoğan ile çalışmak benim için şereftir"

Siyasetin zorluğundan da bahseden İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümenin kendisi için önemine değinerek, "Siyaset zemini zordur. Hesabi bir zemindir.Nasıl ifade ederseniz edin anlatamazsınız. Tayyip Erdoğan ile çalışmak benim için şereftir. Onun başarısı için dua etmek de benim için şereftir.Ben kendimi böyle kodladım. Şahsıyla ilgili bir iddianın da sahibi değilim. Tayyip Erdoğan bu ülkeye çok büyük şeyler kazandırdı" dedi.

Programa teşriflerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür eden Başkan Köse de, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Cenab-ı Allah'tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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