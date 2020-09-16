Bakan Soylu: "Muş'taki depremde hasara yönelik ihbar yok" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde hasara yönelik ihbarın olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde hasara yönelik ihbarın olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA