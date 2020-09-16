Bakan Soylu: "Muş'taki depremde hasara yönelik ihbar yok"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu: "Muş'taki depremde hasara yönelik ihbar yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde hasara yönelik ihbarın olmadığını söyledi.

Bakan Soylu:
16.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde hasara yönelik ihbarın olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Halil Sezai Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Meriç Bursa Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: "Muş'taki depremde hasara yönelik ihbar yok" - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 18:50:37. #1.15#
title