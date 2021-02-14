Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

14.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:32
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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