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Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon tırındaki takla atan araca binerek, emniyet kemerinin önemini katılımcılara gösterdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon tırındaki takla atan araca binerek, emniyet kemerinin önemini katılımcılara gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mobil simülasyon tırı, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında Düzce'ye getirildi. Anıtpark meydanında kurulan simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi vatandaşlara aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için mobil simülasyon aracına bindi. Araç içerisinde emniyet kemerini takan Bakan Soylu, araç içerisinde takla attı. Emniyet kemerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte Soylu, takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sorunsuz çıktı.

(Enes Bektaş - Ali Yıldız- Selçuk Akyol/İHA)

Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

Son dakika haberi... Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi

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