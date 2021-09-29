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Son dakika haberleri! Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti (2)

Son dakika haberine göre Bakan Soylu: Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti (2)'DÜNYA ŞEHİRLEŞMEYE KOŞARAK İLERLİYOR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayındır Memur-Sen ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) AFAD tarafından yangın ve sel afetleri sonrası başlatılan kampanyaya yönelik maddi...

Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti (2)

'DÜNYA ŞEHİRLEŞMEYE KOŞARAK İLERLİYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayındır Memur-Sen ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) AFAD tarafından yangın ve sel afetleri sonrası başlatılan kampanyaya yönelik maddi destekleri için düzenlenen törene katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin 2 yıldır farklı afetlerle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Size bir rakam vereceğim. Yıl 1950, dünyada şehirlerde yaşayan insanların toplamı 750 milyon kişi. Yıl 2018, dünyada şehirlerde yaşayan insanların toplamı 4,2 milyar. Bir rakam daha vereyim, şu anda şehirlerde yaşayan insanların toplam oranı yüzde 55, 2050 yılında yüzde 68. Yani dünya büyük bir hızla şehirleşmeye doğru koşarak ilerliyor. Bütün dünyada insanoğlunun varlığı binlerce yıla dayanıyor ancak son 65-70 yılda bambaşka bir hızlı ilerleme ile karşı karşıyayız. Tabi bu risklerimiz, sorumluluklarımızı, alacağımız tedbirleri ve şehirleşmenin getirdiği ciddi bazı problemler de doğal olarak ortaya koymaktadır" dedi.

Başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Toplam 64 milyonluk bir yardım oldu. Tabi şunu söylemem lazım. Organize sanayi bölgeleri var, iş insanlarımız var; biz onları açıklamadık. Açıklamamızı istemediler ama hakikatten büyük yardımlar söz konusu oldu. Bu bizim elimizi sahada rahatlattı" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise orman yangınları ve sel afetlerinin yaşandığı süreçte, bölgelerdeki oda ve borsaların ilettiği acil yardım taleplerinin afet bölgelerine gönderildiğini söyledi. Öte yandan TOBB kampanyaya 50 milyon 570 bin, Bayındır Memur-Sen ise 3 milyon lira ile destekte bulundu.

Son dakika haberleri! Bakan Soylu:  Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Son Dakika Haberleri
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