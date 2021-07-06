Bakan Soylu: "Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum"
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Bakan Soylu: "Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum"

Bakan Soylu: 'Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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