Bakan Soylu: "Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum" dedi.