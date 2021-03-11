Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı
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Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı

11.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:07

Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Afet Eğitim yılı kapsamında düzenlenen Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı.

Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Afet Eğitim yılı kapsamında düzenlenen Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı.

Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı
Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı
Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı
Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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