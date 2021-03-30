Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
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Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Mardin'de, Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Mardin'de, Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Eren-5 operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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