Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Mardin'de, Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Mardin'de, Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Eren-5 operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan