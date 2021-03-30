Bakan Soylu: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Soylu: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, '5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, 5 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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