Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü
21.07.2020 07:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:56

Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında terör ve göç konularında yapılacak iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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