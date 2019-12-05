Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı karşılaması -Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ın özel defteri imzalaması -İki bakan ve heyetlerinin salona geçmesi -Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ın konuşması -İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA...
05.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:29
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı karşılaması
-Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ın özel defteri imzalaması
-İki bakan ve heyetlerinin salona geçmesi
-Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ın konuşması
-İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı makamında kabul etti.
Kaynak: AA