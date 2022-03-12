Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü

AA - Süleyman Elçin - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.

Bakan Soylu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nda ikili görüşmeleri kapsamında Salam ile bir araya geldi.

Bakan Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Bakan Soylu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Süleyman Soylu, Türkiye, Ekonomi, Lübnan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title