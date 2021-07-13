Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi
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Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığa ait Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi. Bakan Landsbergis'in Şeref Defteri'ne attığı imzanın ardından iki bakan günün anısına fotoğraf çektirdi. Ardından gerçekleşen heyetler arası görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Görüşmede, güvenlik, göç ve kaçaklıkla mücadele konularında iş birliği ele alındı.

Görüşmede Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu. - ANKARA

Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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