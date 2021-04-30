Son dakika haberi: Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi
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Son dakika haberi: Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi

Son dakika haberi: Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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