Bakan Soylu, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerinde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetim yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik denetimlerinde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çocuklara hediye takdimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman...
29.07.2020 23:30 | Son Güncelleme: 30.07.2020 04:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden denetim yapması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik denetimlerinde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çocuklara hediye takdimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi KIRIKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimlerinde bulundu.
Kaynak: AA