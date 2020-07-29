Bakan Soylu: KPS ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandığını açıkladı.
29.07.2020 19:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:18
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, son 3 yılda Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimlik Paylaşım Sistemi ile son 3 yılda; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Belgesi, Ölüm Mirasçı Belgesi gibi belgelerin 2007 kurum ve özel kuruluşla paylaşılması sonucu; 12 milyar kağıt, 350 milyar dakika tasarruf ile 4 milyar 600 milyon TL tasarruf sağlandı" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA