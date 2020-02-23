Bakan Soylu, konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret etti

23.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da konteyner kente yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki incelemelerini sürdürüyor.

Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Doğukent Mahallesi'nde kurulan konteyner kente gelen Soylu, buradaki depremzedelerle görüştü.

Daha sonra parkta oyun oynayan çocuklarla sohbet eden Soylu, onlara oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA