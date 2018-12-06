Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Baybars ile Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile telefonda görüştü. Mevkidaşına, KKTC'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Bakan Soylu, mevkidaşı Ayşegül Baybars'ı telefonla arayarak KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Mevkidaşına, sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziyelerini dile getiren Soylu, AFAD olarak bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını da iletti. - ANKARA