Son dakika haberi... Bakan Soylu, denetimlerdeki ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu bildirdi.

Son dakika haberler... Bakan Soylu, kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktası kurulduğunu ve tedbirlerin 78 bin 873 kamerayla takip edildiğini bildirdi.