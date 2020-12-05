Son dakika haberi... Bakan Soylu, denetimlerdeki ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu bildirdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Soylu, denetimlerdeki ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu bildirdi.

05.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:17
Son dakika haberi... Bakan Soylu, denetimlerdeki ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu bildirdi.

Son dakika haberler... Bakan Soylu, kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktası kurulduğunu ve tedbirlerin 78 bin 873 kamerayla takip edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktası kurulduğunu ve tedbirlerin 78 bin 873 kamerayla takip edildiğini bildirdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Sokak kısıtlamasının başlamasıyla polisler denetimlerini sıklaştırdı
Son dakika haberi | Sokak kısıtlamasının başlamasıyla polisler denetimlerini sıklaştırdı
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 56 saatlik kısıtlama denetimi
Son dakika haberleri | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 56 saatlik kısıtlama denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Sinan Gümüş Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Rusya Aralık Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Soylu, denetimlerdeki ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu bildirdi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:22:09. #1.14#
title