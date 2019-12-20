Bakan Soylu: "Kıran-11 Operasyonu başlıyor"

20.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran-11 Operasyonunu da başlatıyoruz. Örgüte katılım rakamları tarihinin en düşük seviyesindedir. Terör örgütünün psikolojisini altüst etmiş durumdayız" dedi.

İl Genel Meclis Üyeleri Eğitim Semineri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla düzenlendi. Antalya'da düzenlenen eğitim seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, "Türkiye bir 100 metre yarışı içerisindedir. 21. yüzyılın başında güçlü bir çıkış yakalamıştır ve şimdi de hedefe hızlıca koşmaktadır. Ancak bu yarış bitmiş değildir, 17 yıl kimseyi yanıltmasın. Biz bu yarışın tam ortasındayız. Refah seviyesi olarak önemli bir gelişme kaydettik ama ulaşmamız gereken önemli bir seviye daha var. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeline geçişinin altındaki temel gerçeklik tam da budur. Yarınını öngöremeyen bir ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 diyen bir ülke haline getirdik" ifadelerinde bulundu.

Soylu, HSBC grubunun, 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçlarını aktararak, Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7'nci sırada yer aldığı belirtti ve kat edilen mesafenin altını çizdi.

Tarımsal üretim verilerine değinen Soylu, 2007 yılından itibaren büyükbaş hayvan sayısının yüzde 70, küçükbaş hayvan sayısının ise yüzde 45 arttığını aktardı. 2002-2018 arasında toplam tarımsal üretim değerinin yüzde 638 arttığını dile getiren Soylu, "Bu az bir rakam değil. Bu Türkiye'nin aldığı mesafenin önemli bir özetidir. Tarım Bakanı değilim ama birileri ülkede sürekli olarak ekonomide, sanayide veya tarımda eleştirmenin biraz daha ötesinde felaket tabloları çizince ister istemez ben de doğal olarak rakamlara bakıyorum ve gördüğüm tablo bu şekilde. Ortada 21. yüzyılın başından itibaren devam eden büyük bir başarı hikayesi var ve bunu artırarak sürdüreceğiz" mesajını verdi.

"MEDENİYETİN KODLARINI NAKŞETME İDDİASI"

"Afrin'e girmese miydik? Amerika'nın, Avrupa'nın sözüne bakıp orada bir terör koridorunun önemli bir parçasının daha bütünleşmesine göz mü yumsaydık" diyen Soylu, "Eğer 21'inci asrın başında Cumhurbaşkanımız savunma sanayinde bu adımları atmamış olsaydı, hala yüzde 80'imiz savunma sanayinde dışa bağımlı olmuş olsaydı, insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız, ATAK helikopterimiz, mühimmatlarımız olmasaydı, 21'inci asrın başından itibaren TSK'da, jandarmada profesyonel bir yapıya geçmemiş olsaydık, ne bugün Fırat Kalkanı Harekatını ne Zeytin Dalını ne de Barış Pınarı Harekatını yapabilirdik, ne de dünyanın 'otur oturduğunuz yerde' dediği zaman 'Burası bizim coğrafyamız. Oturmayız.' deme şansına sahip olmazdık. Bizim bu medeniyetin bütün kodlarını dünyaya nakşedebilme iddiamız var" diye konuştu.

"ARAMIZDA NEDEN GÜRCÜLER VAR?"

"Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var diyorlar" diyen Soylu, 400 yıl aynı sancak altında bir arada yaşandığını, aynı secdeye dönüp namaz kılındığını, kız alıp verildiğini, akrabalık kurulduğunu ifade ederek, "Ne yapacaktık yani? 2 bin 3 bin dolardan 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesine geldik diye şımarmalı mıydık? Tanımıyoruz mu demeliydik, dün yaptık mı peki? 100 yıllar önce Museviler bu coğrafyaya geldi sırtımızı mı döndük, insanlık adıma sahip çıktık. İçimizde niçin Abhazlar var, Çerkezler, Gürcüler, Tatarlar var? En son Naim Süleymanoğlu filmine gittim, 7 yıldır ilk kez bir filme gittim çünkü bama çocukluğumu hatırlattı" diye konuştu.

"TERÖRÜN BİTMESİNE EN YAKIN NOKTADAYIZ"

Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinin en güçlü, en yüksek koordinasyon içinde olduğunu, en stratejik adımları attığını belirten Bakan Soylu, terörün bitmesine en yakın durumda olduğunu söyledi. Soylu, "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir. Kıran-9 ve 10 Operasyonu başladı. Kıran-11'i de başlatacağız. Öyle '4-5 metre kar var, kış var, çıkamayız, giremeyiz, yapamayız, edemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim' yok. Bunu burada çok net söylüyorum. Kış da olsa, kar da olsa, yağmur da olsa, kıran da olsa, boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz. Örgüte katılım rakamları tarihinin en düşük seviyesindedir. Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan sadece 117 kişidir. Neredeyse 3 katını da teslim ve ikna yöntemi ile örgütten koparttık" şeklinde konuştu.

Soylu, terör örgütünün psikolojisinin altüst edilmiş durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA