Bakan Soylu: Kıran 11'i başlatacağız

20.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:59

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütüne yönelik Kıran 11 Operasyonu'nu başlatacaklarını söyledi. Soylu, "Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını bu ülkenin başından alana kadar, kış da olsa kar da olsa boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Genel Meclis Üyeleri Derneği'nin Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'daki bir otelde düzenlediği eğitim seminerine katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin, 'Doğu'nun makus tarihi yenilmez' cümlesini yendiğini, batı ile doğuyu birbirine benzer hale getirdiğini söyledi. Türkiye'ye kurulan kumpası bozduklarını anlatan Soylu, "Yıllarca etnik kökenlerimizle, mezheplerimiz ve farklılıklarımız üzerinden olumsuzlukları Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştılar. Şimdi ilk kez ayaklarımızın üzerinde duruyor ve bizim üzerimize yıkmaya çalıştıkları olumsuzlukları onların sahasına yıkmaya başladık. DAEŞ sadece bizim problemimiz mi? Gönderelim teröristleri biraz da onların problemi haline gelsin. PKK-YPG sadece bizim problemimiz mi? Şimdi uğraşsınlar. Onlarla nasıl halleşeceklerini görsünler bakalım. FETÖ konusunda nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

KIRAN 11 BAŞLAYACAKKıran 9 ve 10 operasyonlarını başlattıklarını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah Kıran 11'i de başlatacağız. Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını ülkenin başından alana kadar, kış da olsa kar da olsa boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Örgüte katılım, tarihin en düşük seviyesinde. Sadece 2014 yılında, 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bu yıl katılan sadece 117 kişi. Bunun üç katını da teslim ve ikna yoluyla terör örgütünden kopardık. Diyarbakır'daki ailelerin eylemini alelade bir eylem olarak görmeyin. Çok derin anlamı olan bir meseledir. Mesele sadece silahlı mücadele değildir. Bugün Türkiye terörle mücadelesinde köklü bir anlayış değişikliği de ortaya koymuştur. Terörün yanında terörizmle de mücadele etmektedir. Türkiye uzun yıllardır sürdürdüğü kalkınma çabası içinde, ne yazık ki ülkenin tüm potansiyelinden istifade edemedi."257 TERÖRİST İKNA YOLUYLA ADALETE TESLİM EDİLDİBakan Soylu, terörle mücadele konusunda yeni bir işlem başlattıklarını kaydetti. Terör örgütünde dağda ve sınır dışında olanların ailelerine gittiklerini dile getiren Soylu, "Aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çocuklarını getirip, adalete teslim etmelerini sağlıyoruz. Örgütün içinden ailelerin iknasıyla bugün itibarıyla 257 teröristi getirip, adalete teslim ettik. Terör örgütünün psikolojisini alt üst ettik. Terör örgütü, belediyeler vasıtasıyla hakikaten önemli hamleler gerçekleştiriyordu. Festivallerle çocukları dağa götürüyordu. Geçen gün Avrupa büyükelçileri, Diyarbakır'daki aileleri ziyarete gitti. Çocukların 13, 14 ve 15 yaşlarında dağa götürüldüğünü anladılar. Bu yaştaki çocukları ailelerinden almak gibi bir alçaklık var mı? Sonra da bana 'Bunlara acımadan konuşuyorsun' diyorlar. Acırsak tarihimiz bizi ayıplar. 13, 14 yaşlarındaki çocukları dağlara götürüp neler yaptıklarını biliyoruz. Hangi alçak muamelelerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Duran Kalkan denilen adamın terör örgütü içindeki lakabı sapıktır. Terör örgütü dinsiz bir örgüttür" diye konuştu.