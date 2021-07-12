Bakan Soylu: Kiliseye saygısızlık yapan zanlılar gözaltına alındı
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Bakan Soylu: Kiliseye saygısızlık yapan zanlılar gözaltına alındı

Bakan Soylu: Kiliseye saygısızlık yapan zanlılar gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne saygısızlık yapan zanlıların gözaltına alındığını, hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne saygısızlık yapan zanlıların gözaltına alındığını, hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 05.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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