Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin (3) CENAZE TÖRENİNE KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşinin cenaze töreni için Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

CENAZE TÖRENİNE KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşinin cenaze töreni için Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Burada Selçuk Mahallesi'ndeki cenaze evine gelen Bakan Soylu'ya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, emniyet genel müdürlüğü daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri eşlik etti. Daha sonra Bakan Soylu, cenaze törenine katıldı. Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in vefat eden eşi Neriman Gürsel, cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA