Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin (2) BAKAN SOYLU: ÖLÜMLER YÜZDE 32 DAHA DÜŞÜKİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa programı kapsamında, Karacabey ilçesindeki TİGEM'in önünde oluşturulan trafik kontrol noktasına geldi.

BAKAN SOYLU: ÖLÜMLER YÜZDE 32 DAHA DÜŞÜK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa programı kapsamında, Karacabey ilçesindeki TİGEM'in önünde oluşturulan trafik kontrol noktasına geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin tarafından karşılanan Bakan Soylu, yoldan geçen araçları durdurarak, içlerindeki vatandaşlara hediyeler verdi.

Bakan Soylu, arife günü dahil Kurban Bayramı'ndaki 5 günlük süreçte, 45 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu, son 10 yıldaki 5 günlük bayramlardan yüzde 32 daha düşük. Aslen bu bayramda can kaybımızın daha az olması bizi teselli etmiyor, çünkü bir can kaybı bile trafikte bizim için çok büyük bir rakam. Bu sabah Hakkari'de bir kaza yaşadık. İlk aldığımız bilgi araçlarının frenlerinin boşalması, böyle bir kaza ile karşı karşıya kaldık. Allah rahmet eylesin. Şoför aracıyla sadece mekanik bir bağ kurmamalı, sürücü aracıyla duygusal bir bağ da kurmalı. Onun sesini dinlemeli, onun ihtiyaçlarına kulak vermeli. Bayram dönüşünde tüm vatandaşlarımızdan ricamız uykusuz yola çıkmayın, yola dinlenerek çıkın. Tedbir bizden takdir cenab-ı Allah'tan" dedi.Trafik kazalarının sadece ölümlere yol açmadığını, insan vücudunda hayat boyunca ruhsal ve fiziksel travmalar oluşturduğunu da kaydeden Bakan Soylu, "Erken gidene ödül verilmiyor. Geçmişte biz de duyduk, 'Aman ben şu yolu şu kadar saatte gittim, şu kadar saatte bitirdim' gibi sözleri. Esas itibariyle Allah korusun, ecele davetiye çıkarır" diye konuştu.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nu 1.5 saat boyunca havadan kontrol ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Bu standartlar, dünyanın birçok ülkesinde olmayan standartlar. Hem bu standartlar sebebiyle hem aynı zamanda aldığımız tedbirlerle, hem altını çizerek söylüyorum; Türkiye'nin hastanelerde sağlık sisteminde ve acil durum yönetiminde ortaya koymuş olduğu anlayış ile birlikte trafik kazalarında ölümleri, Avrupa seviyesine getirme konusunda bir çabayı hep beraber ortaya koyuyoruz. Son 7 ayda geçen yıla göre azalan ölüm sayısı 342. Nüfus artıyor, ehliyet artıyor, araç artıyor. 2015 yılındaki 7 bin 530 olan ölü sayısı, 2019'un sonunda 5 bin 473'e düştü. Bu azalmayı devam ettirirsek, biz Avrupa standartlarında trafik kazalarında, onların da altına geçme konusunda irademizi tamamlamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, böyle yol standartları kazandırdıkları için" şeklinde konuştu.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/KARACABEY,(Bursa),

Kaynak: DHA