Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
12.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:52
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı