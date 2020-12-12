Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

12.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Belediye, Muharrem Ertaş anması programının siyasallaşması tepkilerine cevap verdi
Belediye, Muharrem Ertaş anması programının siyasallaşması tepkilerine cevap verdi
Alman Bakan, Canan Karatay'ın 'Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor' önerisine destek verdi
Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:52:16. #1.15#
title