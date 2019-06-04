Bakan Soylu Kato Dağı'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'na çıkıp bayram namazı kıldıktan sonra Mehmetçiklerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı'na çıktı. Burada bayram namazını kılan Bakan Soylu, daha sonra askerlerin bayramını kutladı. Ardından askerlerle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, beraberindekilerle birlikte İlçe Tabur Komutanlığı'na geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelelerinin büyük bir anlayışla, kararlılıkla, ettikleri yemine sadık kalarak devam edeceğini söyledi. Bakan Soylu, "Bunu birlikte başaracağız ve bu milletin başından bu musibeti hep birlikte söküp atacağız. İsimlerinizi herkes bilmeyebilir ama biliniz ki isimleriniz hem milletimizin nezdinde hem de Cenabı Allah'ın katında mahfuzdur. Evlatlarınız Cenabı Allah'ın koruması ve gözetimi altında bu yaptığınız kahramanlıklarla birlikte olacaktır. Bu mücadeleyi, bu kahramanlığı aynı şekilde devam ettireceğiz. Nereye kadar giderse, oraya kadar gitmek bizim milletimize verdiğimiz söz ve bu topraklarda yaşamamız için namusumuzdur. Ne toprağımızı kimseyle paylaşırız ne de şurada oluşturduğumuz huzuru birisine bozdururuz. Bir taraftan işimizi iyi yapacağız, bir taraftan da Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Anneleriniz, babalarınız, evliyseniz eşleriniz çoluk çocuğunuz, akrabalarınız ve onların çerçevesinde bir büyük millet size dua etmektedir. Allah ayağınızı taştan esirgesin diye dua etmektedir. Burada bir tarih yazıyorsunuz ve bir büyük millet ve dünya buna şahitlik ediyor. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu anda operasyonlarda bulunan bütün evlatlarımızı kahramanlarımızı, polisten askerimize, jandarmamıza korucumuza kadar herkesi muhafaza etsin. Bu bayramlar buralarda daha şenlikli olacak" dedi.

"NE DAĞLARI TUTSAK ETTİRİRİZ NE DE İNSANLARIMIZI" Bugün yine Kato Dağı'nda olduklarını kaydeden Bakan Soylu, "Bazen kış geldik bazen yaz geldik, buradan bu dağları tutsak etmek isteyenlere diyoruz ki bunu başaramadınız ama biz başardık hep birlikte. Ne dağları tutsak ettiririz ne de insanımızı. Yine burayı gördük, yine sizinle birlikte olduk, yine burada birlikte hemhal olduk. Yorgunluklarımız bitmiştir sizin güzel yüzlerinizi gördükçe. Bilesiniz ki heyecanımız daha da artmıştır, enerjimiz, kuvvetimiz ve cesaretimiz toplanmıştır. Buraya geldik buradan giderken yine enerjimiz ile kuvvetimiz ile cesaretimiz ile birlikte gideceğiz. Allah bizi milletimize, aldığımız kararlarla bizi sizlere geçmişlerimize ve gelecek nesillerimize mahcup etmesin. Bileğinize, yüreğinize, gözünüzün keskinliğine, aklınıza zihninize kuvvet. Sizlerin, sevdiklerinizin ve sizden haber bekleyen herkesin bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara her birimizi afiyetle huzurla, ağız tadı ile ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ezan-ı Muhammed'inin sesinin altında nasip etsin inşallah. Yaptığınız iş sadece memleketinize ait bir iş değildir. Yeminimiz artık başkadır. Bu coğrafyayı gül bahçesine sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz, huzuru kardeşliği ve herkesin, dini bizden olsun olmasın, rengi bizden olsun olmasın herkesin Anadolu'ya dönüp Allah bunlardan razı olsun dedirtene kadar bu coğrafyada zulmedenlerle hesabımızı göreceğiz. İnşallah Allah bizimledir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA