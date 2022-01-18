Bakan Soylu, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak Türk polisiyle ilgili detayları açıkladı

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personel olmak üzere toplam 3 bin 250 personelimiz, 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarında yaklaşık 45 gün Katar'da geçici olarak görev yapacaklar" dedi.

Bakan Soylu, Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Güvenlik, Spor, Çevik Kuvvet ve Hazır Kuvvet Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Katar'da 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda bizim polisimiz güvenliği sağlayacak. 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personel olmak üzere toplam 3 bin 250 personelimiz, 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarında yaklaşık 45 gün Katar'da geçici olarak görev yapacaklar. Dünyanın her yerinden bir milyonun üzerinde taraftarın gelmesinin beklendiği bir organizasyonda, güvenliği bizim arkadaşlarımız sağlayacaklar. Ayrıca 677 katarlı güvenlik personeline 38 farklı alanda eğitim verdik. Bu tercih, bu güven, sadece iki ülke ilişkileriyle açıklanabilecek bir şey değildir. Bunların da ötesinde bir kurumsal kapasitenin, köklü bir kurumsal birikimin ve başarı çizgisinin getirisidir" açıklamasını yaptı.