Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...
Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti
VİDEO: Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...