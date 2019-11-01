Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti.

01.11.2019 01:26
Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti

Kaynak: İHA

VİDEO: Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...
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