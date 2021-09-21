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Son dakika haber: Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i Bakanlık'ta düzenlenen resmi törenle karşıladı. Bakan Soylu, makamında ağırladığı konuk Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdi. Soylu, Abazoviç ile beraberlerindeki Türk ve Karadağlı heyetler, GAMER'de bir toplantı gerçekleştirdi. İkili ilişkiler, düzensiz göç ile mücadele çalışmaları ve terörle mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Yunus Sezer de yer aldı.

Son dakika haber: Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile bir araya geldi

Son dakika haber: Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile bir araya geldi

Son dakika haber: Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile bir araya geldi

Son dakika haber: Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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