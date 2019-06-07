Bakan Soylu: Kandil Dağı'nda da bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , "Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı 'nın yanı sıra Kandil Dağı 'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin" dedi. Gaziosmanpaşa General Aldoğan Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Cuma namazını Karadeniz Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı, kendini bekleyen vatandaşlara hitap eden Soylu, "Allah da şahit, takip eden kullarda şahit. 24 saatin 20 saati bu memleketin üzerimize verdiği sorumluluğu yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Memleketimizin birliği ve beraberliğini sağlamak, çocuklarımıza musallat olan musibetleri ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Duam şudur. Bayramın birinci günü Allah nasip etti, bayram namazını daha önce teröristlerin yuvası olan, oradan tüm Türkiye 'ye menalet yayılan, oradan eğitimlerini gördükleri, orada lojistiklerini ve mühimmatlarını dağıttıkları Şırnak 'tan Karadeniz'e kadar her yerine etki oluşturmaya çalıştıkları ve yaklaşık 2 yıldır Allah'a hamdolsun 5 vakit ezanın orada okunduğu, Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı bayram namazını Kato'da kıldık. Duamız şudur. Allah da şahit millet de şahit. Allah bu milletin evlatlarını önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı'nın yanı sıra Kandil Dağı'nda bayram namazı kılmayı Allah nasip etsin. Bu milleti, sıkıntıdan, kederden uzak tutsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bize itimat edin, güvenin. Eksiksiz Cenab-ı Allah'tır. Biz kuluz, eksiklerle donatılmışız. Ama samimiyetimiz sizden uzak değildir. Bilesiniz yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık bu milleti daha huzur içinde ve etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözünü, bu ülkenin medeniyetinin anlattığı çerçevede, geçirebilmek için elimize bir fırsat geçti. Allah bu fırsatı, elimizden almak isteyenlere fırsat vermesin. Bu vesile ile, Karadeniz Mahallesi'ne, Anadolu'nun her yerinden buraya gelen çok kıymetli hemşerilerimize ve yarınımızın istikbali olan çocuklarımıza, esnaflarımıza hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ımıza duamız şudur: Allah'ım, bize itimat edip samimiyetimize itimat eden bu millete bizi mahcup etmesin inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Yurttaş