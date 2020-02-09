Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi

09.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:42

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.



24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte Alevi, Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla görüştü. Katılımcılarla istişare toplantısı yapan Bakan Soylu'ya Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte ilgililer de eşlik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA