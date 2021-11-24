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Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlik temsilcisiyle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlik temsilcisiyle görüştü

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü.

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü.

Interpol'ün 89'uncu Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde dün başladı. Toplantının ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlik temsilcisiyle görüştü

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlik temsilcisiyle görüştü

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlik temsilcisiyle görüştü

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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