Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlik temsilcisiyle görüştü

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü.

Interpol'ün 89'uncu Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde dün başladı. Toplantının ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.