Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
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Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor

Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.


Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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