Bakan Soylu: Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandasından ceza aldı
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Bakan Soylu: Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandasından ceza aldı

09.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:44
Bakan Soylu: Kaftancıoğlu, DHKP-C ve PKK/KCK propagandasından ceza aldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl 8 ay ceza aldığını hatırlattı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl 8 ay ceza aldığını hatırlattı. 

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik; sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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