Bakan Soylu KADES standını ziyaret etti
24.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:42
Bakan Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri" sonrasında Kadın Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti.
Bakan Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri" sonrasında Kadın Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti. Seminer sonrasında Sarımsaklı Mahallesi'nde kurulan standa giden Bakan Soylu, burada görevli kadın polis, jandarma ve zabıta personelleriyle bir araya geldi. Daha sonra Bakan Soylu, stand personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı