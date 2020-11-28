Bakan Soylu, KADES indirme sayısının 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı
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Bakan Soylu, KADES indirme sayısının 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı

28.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:15
Bakan Soylu, KADES indirme sayısının 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta KADES indirme sayısı, 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, 1 milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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