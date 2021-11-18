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Son dakika haberleri | Bakan Soylu, KADES'e verilen uluslararası ödülü teslim aldı - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Soylu, KADES'e verilen uluslararası ödülü teslim aldı - 1

Edinilen son dakika gelişmesine göre İTALYA'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ödüle layık görüldü.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - İTALYA'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) ödüle layık görüldü. Ödülü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, İçişleri Bakanlığı'nın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulaması KADES, ödüle layık görüldü. Bakan Soylu, ödülü alarak, KADES'in kadına karşı şiddetle mücadeledeki önlemlerinden sadece biri olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri | Bakan Soylu, KADES'e verilen uluslararası ödülü teslim aldı - 1

Son dakika haberleri | Bakan Soylu, KADES'e verilen uluslararası ödülü teslim aldı - 1

Son dakika haberleri | Bakan Soylu, KADES'e verilen uluslararası ödülü teslim aldı - 1

İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

İngiltere'ye ait F35 jeti Akdeniz'e düştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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