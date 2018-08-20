Bakan Soylu, Jandarma Personeliyle Bayramlaştı
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Bakan Soylu, Jandarma Personeliyle Bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Soylu, Jandarma Personeliyle Bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Maslak'taki İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Soylu'yu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu karşıladı.

Buradaki törende jandarma personeliyle bayramlayan Soylu, Tuğgeneral Nuh Köroğlu'ndan brifing aldı.

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