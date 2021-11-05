Bakan Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı
AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir Valiliğine gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun protokolle selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çevredeki vatandaşlarla selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun defteri imzalaması Fotoğraf çektirilmesi Güvenlik toplantısından...
İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir Valiliğine gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun protokolle selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çevredeki vatandaşlarla selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun defteri imzalaması
Fotoğraf çektirilmesi
Güvenlik toplantısından görüntü İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.