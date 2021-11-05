Bakan Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
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Bakan Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir Valiliğine gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun protokolle selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çevredeki vatandaşlarla selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun defteri imzalaması Fotoğraf çektirilmesi Güvenlik toplantısından...

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir Valiliğine gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun protokolle selamlaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çevredeki vatandaşlarla selamlaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun defteri imzalaması

Fotoğraf çektirilmesi

Güvenlik toplantısından görüntü İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilikte düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA / Numan Erölmez - Son Dakika Haberleri
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